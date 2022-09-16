Бишкек, , 08:47 — REGNUM Представители Киргизии и Таджикистана проведут встречу в связи с эскалацией на границе двух стран, сообщила киргизская погранслужба госкомитета национальной безопасности.

Киргизия (сс) Thomas Depenbusch (Depi)

«На КПП «Кызыл-Бель- автодорожный» запланировано проведение встречи глав Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Во встрече примут участие представители пограничных сил сторон», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что по обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения 11 киргизских военнослужащих.

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