Кызыл, 16 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 1104,9 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Лесной пожар

Огонь потушен в Тес-Хемском, Чаданском и Каа-Хемском лесничествах. В Тес-Хемском районе пожар бушевал в 13 км от районного центра Самагалтай.

Таким образом, общая площадь горящих лесов, по состоянию на утро 16 сентября, составляет 5055 га. Это почти на 1 тыс. га меньше, чем сутками ранее. 11 из 13 пожаров на площади 4609 га локализованы.

В борьбе с огнём задействованы сотни человек. В резерве минсельхоза Тувы остаются 99 специалистов и 102 единицы техники.

Добавим, что всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 167 лесных пожара на общей площади 15 590,84 га. За аналогичный период прошлого года произошло 30 возгораний на общей площади 1063 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах.