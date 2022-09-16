Пермь, , 08:46 — REGNUM В Перми начался отопительный сезон. Отопление уже поступает на 73% социальных объектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Батарея отопления PIX1861

На 15 сентября отапливается 354 объекта социальной сферы: 69 школ и 50 детских садов, 19 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 11 учреждений культуры и 205 объектов здравоохранения.

Запущена работа 649,2 км теплосетей, 160 центральных тепловых пунктов и 32 котельных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в столице региона стартовал 9 сентября. С 19 сентября тепло начнёт поступать в жилые дома.

Стоит отметить, запуск тепла в муниципалитете происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми потребуется больше времени.