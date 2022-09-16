Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал Конгресс лишить компании-операторов крупных социальных сетей иммунитета за материалы третьих сторон, сообщает New York Post.

Джо Байден Joebiden.com

По словам американского лидера, пришло время «привлечь социальные сети к ответственности». При этом, отмечает издание, два года назад с такой же инициативой к законодателям обращался тогдашний президент Дональд Трамп.

Байден подчеркнул, что пришло время отменить меры защиты, предусмотренные статьей 230 Закона о приличии в коммуникациях от 1996 года, потому что закон разрешает размещение фанатично настроенного контента.

«Я призываю Конгресс избавиться от особого иммунитета для компаний-операторов социальных сетей, и ввести для всех них гораздо более строгие требования прозрачности», — сказал Байден в Восточном зале Белого дома на мероприятии, посвященном осуждению преступлений на почве ненависти.

Толпа аплодировала стоя, когда Байден сказал, что хочет, чтобы Конгресс «привлекал социальные сети к ответственности за распространение ненависти и разжигание насилия».

После мероприятия активист Эл Шарптон сказал журналистам на подъездной дорожке к Белому дому, что Байден специально выбрал это мероприятие, чтобы начать кампанию по отмене статьи 230. Джонатан Гринблатт из Антидиффамационной лиги сказал, что остается вопрос о том, какой конкретный законодательный пакет поддержит Байден.