Вашингтон, , 08:58 — REGNUM США не только вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, но и пытаются юридически обосновать фактическое хищение авуаров законного правительства этой страны. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, распространённом 15 сентября.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

В дипмиссии отреагировали на выступление помощника госсекретаря по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой и утверждал, что США конструктивно содействуют преодолению «венесуэльского кризиса» путём диалога. Однако за антироссийскими выпадами кроются попытки замаскировать неприглядную правду о политике Вашингтона в отношении Каракаса, отметили дипломаты.

«Одновременно, продолжая признавать самозванца Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать «заморозку» (а по сути — кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», — подчеркнули в посольстве.​​

В дипмиссии констатировали, что секторальные санкции со стороны США деструктивно сказываются на социально-экономическом развитии Венесуэлы. В отношении этой страны США комбинируют методы экономического удушения и цветных революций.

Как сообщало ИА REGNUM, США в 2019 году признали временным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Президент страны Николас Мадуро заявил о попытке переворота и разрыве дипломатических отношений с США.

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