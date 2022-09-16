Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на 16 сентября тепло подали в 3560 объектов социальной сферы. Это 61% от их общего числа, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе уже запустили работу 1021 котельной. Отопление начали подавать в 81 муниципальном образовании. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, сейчас в регионе отапливается 37% жилищного фонда.

Отмечается, что подключение тепла идёт по графику. К 1 сентября все объекты Свердловской области должны обеспечить теплом.