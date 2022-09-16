Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Самарканде началось заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ ШОС

Лидеры обсудят перспективы углубления сотрудничества в контексте глобальных трансформаций в мире, задачи адаптации ШОС к новым геополитическим реалиям.

Также на повестке стоит вопрос о совершенствовании механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Кроме того, предполагается обсудить усиление внешнеполитической координации и повышение эффективности совместной работы в сфере экономики.

После этого пройдёт заседание в расширенном составе, а по итогам саммита будет подписана Самаркандская декларация ШОС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС.