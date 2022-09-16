Тбилиси, 16 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Грузия открыла «второй фронт» России. Об этом посол США Келли Дегнан 15 сентября заявила на грузинском телеканале «Имеди».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Штаты с самого начала ясно сказали грузинским властям, что мы полностью понимаем особое положение, в котором оказалась Грузия на южном фланге России», — сказала Дегнан.

По её словам, для США достаточно, что Грузия соблюдает объявленные западными странами финансовые антироссийские санкции, а также шлёт гуманитарную помощь киевскому режиму. Деган подчеркнула, что Вашингтон ценит усилия всех стран, которые в меру своих сил вредят России.

Напомним, июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили Вашингтон и Брюссель в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт». В сентябре о требованиях Киева открыть «второй фронт» сообщил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.