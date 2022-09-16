Бишкек, , 12:47 — REGNUM Радоваться утверждению проекта, который обсуждался более 20 лет — рано. Сроки и стоимость строительства пока неизвестны, спорные вопросы не решены. Об этом 16 сентября ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 15 сентября на саммите ШОС в Самарканде Киргизия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Документ касается участка новой железнодорожной магистрали, который будет пролегать на территории Киргизии.

Материалы по теме: Путин «не против железной дороги из Китая в Киргизию» — президент Киргизии

По мнению собеседника, проект железной дороги интересен, но радоваться пока рано.

«Подписание в Самарканде соглашения всего лишь запускает проект. Участники планируют завершить оценку проекта к середине 2023 года и лишь потом подписать документы, дающие ответы на ключевые вопросы. Их два: первый — источники финансирования (в разные годы проект оценивался в суммы от $2 до $6 миллиардов), второй — ширина колеи», — напомнил он.

Эксперт уверен, что все стороны — Китай, Киргизия и Узбекистан поддерживают проект, все трое хотели бы видеть эту дорогу уже построенной.

«Однако у Киргизии нет средств, чтобы оплатить свою долю. Бишкек хочет, чтобы проект, выгодный Китаю и Узбекистану, профинансировал кто-нибудь другой. Брать кредиты под госгарантии или передавать месторождения полезных ископаемых в качестве своего вклада в проект, Киргизия пока не готова», — подчеркнул политолог.

Читайте также: Киргизия рискует лишиться территорий — эксперт о железной дороге в Китай