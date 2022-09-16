Бишкек, 16 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Радоваться утверждению проекта, который обсуждался более 20 лет — рано. Сроки и стоимость строительства пока неизвестны, спорные вопросы не решены. Об этом 16 сентября ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Напомним, 15 сентября на саммите ШОС в Самарканде Киргизия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Документ касается участка новой железнодорожной магистрали, который будет пролегать на территории Киргизии.

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По мнению собеседника, проект железной дороги интересен, но радоваться пока рано.

«Подписание в Самарканде соглашения всего лишь запускает проект. Участники планируют завершить оценку проекта к середине 2023 года и лишь потом подписать документы, дающие ответы на ключевые вопросы. Их два: первый — источники финансирования (в разные годы проект оценивался в суммы от $2 до $6 миллиардов), второй — ширина колеи», — напомнил он.

Эксперт уверен, что все стороны — Китай, Киргизия и Узбекистан поддерживают проект, все трое хотели бы видеть эту дорогу уже построенной.

«Однако у Киргизии нет средств, чтобы оплатить свою долю. Бишкек хочет, чтобы проект, выгодный Китаю и Узбекистану, профинансировал кто-нибудь другой. Брать кредиты под госгарантии или передавать месторождения полезных ископаемых в качестве своего вклада в проект, Киргизия пока не готова», — подчеркнул политолог.

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