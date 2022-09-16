Нижний Новгород, , 08:43 — REGNUM В Поволжье в июле 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года инфляция составила 11,3%. За указанный период более всего цены выросли в Марий Эл — на 12,4%, менее всего продукты и услуги в Мордовии — на 9,8%. Это следует из обновлённых данных Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В России в июле 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 111% (в Поволжье — 111,3%), в том числе на продовольственные и непродовольственные товары — соответственно 110,8% и 112,4% (в Поволжье – 111,4% и 113,1%), на услуги – 109,2% (в Поволжье – 108,4%).

По данным статистиков, за указанный период более всего цены выросли в Марий Эл и Пензенской области, где индекс потребительских цен на товары и услуги составил 112,4% и 112,1% соответственно. В группу антилидеров по росту цен вошли также Ульяновская область (индекс 111,7%) и Башкирия (111,6%).

В четырёх регионах Поволжья инфляция оказалась примерно на одинаковом уровне: Татарии, Прикамье, Кировской и Самарской областях. Цены здесь выросли на 11,5%.

Минимальный уровень инфляции зарегистрирован в Мордовии — 9,8%. Также менее всего продукты и услуги подорожали в Саратовской области (+10,2%) и Нижегородской области (+10,5%).

В других поволжских регионах за семь месяцев уровень инфляции следующий: в Оренбуржье — 11,3%, Удмуртии — 11,2%, Чувашии – 11,1%.

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