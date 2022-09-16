Херсон, 16 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Сконцентрированные на херсонском направлении киевские войска состоят из большого числа иностранных наёмников, сообщил 16 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Очень много в рядах [киевских] войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наёмников», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что у региональных властей есть много свидетельств присутствия наёмников на данном направлении.