Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Для участия в заседании Совета стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплено видео, на котором запечатлено, как российский лидер выходит из автомобиля и заходит в здание, в котором будет проходить указанное совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси назвал отношения Исламабада и Тегерана важными, отметив, что Исламская Республика не устанавливает границ для расширения связей с Пакистаном.