Грозный, 16 сентября 2022, 08:38 — REGNUM Глава Чечни Разман Кадыров прокомментировал новую акцию против себя, организованную США, — очередное внесение в санкционные списки. Блокировку счетов и имущества, которого у него и членов его семьи не было на территории США, он объяснил отсутствием логики и желанием властей недружественной страны насолить всем, кто против них.
По словам главы Чечни, под санкции попала в том числе и его дочь, которая только что достигла совершеннолетия. Посмеявшись над этим, Кадыров призвал власти США включить в списки всех своих детей, включая младших пятилетних близнецов. Он также напомнил, что ранее под санкции попали даже его лошади и конюх.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что минфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены, трёх дочерей и других его близких. Причиной введения санкций в минфине назвали то, что Кадыров называл себя «верным пехотинцем президента России Владимира Путина» и организовал отправку из Чечни добровольцев и силовиков для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР.