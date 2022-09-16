Грозный, 16 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Разман Кадыров прокомментировал новую акцию против себя, организованную США, — очередное внесение в санкционные списки. Блокировку счетов и имущества, которого у него и членов его семьи не было на территории США, он объяснил отсутствием логики и желанием властей недружественной страны насолить всем, кто против них.

Government.ru Рамзан Кадыров

«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе. Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. <…> Объяснить упёртое желание минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, под санкции попала в том числе и его дочь, которая только что достигла совершеннолетия. Посмеявшись над этим, Кадыров призвал власти США включить в списки всех своих детей, включая младших пятилетних близнецов. Он также напомнил, что ранее под санкции попали даже его лошади и конюх.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что минфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены, трёх дочерей и других его близких. Причиной введения санкций в минфине назвали то, что Кадыров называл себя «верным пехотинцем президента России Владимира Путина» и организовал отправку из Чечни добровольцев и силовиков для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР.