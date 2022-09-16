Токио, 16 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Поддержка премьер-министра Японии Фумио Кисиды опустилась до самого низкого уровня с момента его вступления в должность на фоне растущего в обществе недовольства из-за государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и связей правящей партии с Церковью объединения, показал опрос общественного мнения, как передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Поддержка Кисиды упала до 32,3% с 44,3% месяцем ранее, приблизившись к опасному уровню в 30%, который означает, что правительство может столкнуться с трудностями при осуществлении своей политической программы.

Число тех, кто не поддерживает правительство, выросло до 40%, то есть на 11,5 пунктов.

Опрос также показал, что 62,7% респондентов не одобряют связей правящей партии со скандальной Церковью объединения, а 51,9% выступают против государственных похорон Абэ, которые потребовали значительных расходов.

Аналитики полагают, что вернуть поддержку после столь резкого падения может быть трудно, тем более что и после похорон проблема с Церковью объединения никуда не денется. Вероятно, в парламенте Кисиде предстоит вскоре отвечать на жесткие вопросы.