Уфа, , 08:43 — REGNUM Депутаты госсобрания Башкирии намерены внести в Государственную думу проект федерального закона, направленный на борьбу с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Украденный металлолом Пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

«Предлагается вынести эту деятельность в отдельный состав административного правонарушения и установить штрафные санкции», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского парламента Константина Толкачева.

Согласно тексту документа, предпринимательская деятельность по переработке, хранению, заготовке и реализации лома цветных металлов, черных металлов без лицензии повлечет за собой наложение административного штрафа для индивидуальных предпринимателей в размере 30 тысяч рублей, для юридических лиц 200 тысяч рублей.

Отмечается, что кроме этого законопроект предусматривает и возможность конфискации орудий (предметов) административного правонарушения.

Сообщается, что при повторном правонарушении последует более жесткое наказание.

«Для индивидуальных предпринимателей — 50 тысяч рублей штрафа с конфискацией орудий и (или) предметов правонарушения, а для юридических лиц — штраф в размере 400 тысяч рублей с конфискацией орудий и (или) предметов правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что несколько мягче санкции в отношении предпринимателей и юридических лиц, у которых имеется лицензия, но они нарушают ее условия.

По словам Толкачева, эта деятельность носит теневой характер, а ее масштабы исчисляются очень большими суммами.

«Нелегальные пункты приема металлолома не платят налоги и не тратят деньги на правильную организацию технологического процесса, на обучение и аттестацию специалистов. Лом хранится как попало, нанося вред окружающей среде. Кроме того, дельцы работают без оформления документов и принимают абсолютно любой лом. В результате с кладбищ пропадают ограды, а с улиц исчезают автодорожные знаки, мусорные баки, канализационные люки и даже целые автомобили», — сообщил он.

Отмечается, что зачастую пункты приема металлолома открываются около кладбищ, дачных массивов и в других местах, где имеется возможность скупать краденые металлосодержащие изделия, перерабатывать и реализовывать их.

Толкачев отметил, что меры, принимаемые сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с действующим законодательством, оказываются малоэффективными. Выделение этого вида незаконной деятельности в отдельный состав правонарушения и ужесточение административного наказания уменьшит число нелегальных пунктов приема металлолома, защитит экологию и убережет имущество граждан и общественное имущество от хищения, пояснили в пресс-службе.