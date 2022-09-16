Москва, 16 сентября 2022, 08:36 — REGNUM Центральный банк на заседании 16 сентября скорее всего понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).
Напомним, в последний раз регулятор снижал ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых в июле 2022 года.
«Друзья, сегодня состоится заседание Центробанка, где примут решение о ключевой ставке. Сейчас она — 8%. Лично мой прогноз- пожелание — снижение на 100 пунктов», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что оптимальным значением ключевой ставки Банка России является 5%.
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