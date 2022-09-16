Москва, , 08:36 — REGNUM Центральный банк на заседании 16 сентября скорее всего понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

Напомним, в последний раз регулятор снижал ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых в июле 2022 года.

«Друзья, сегодня состоится заседание Центробанка, где примут решение о ключевой ставке. Сейчас она — 8%. Лично мой прогноз- пожелание — снижение на 100 пунктов», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что оптимальным значением ключевой ставки Банка России является 5%.

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