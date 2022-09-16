Сеул, , 08:36 — REGNUM В августе 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 807 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт с марта 2021 года.

Известно, что на конец августа текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,41 млн человек.

Количество работающего населения в строительной сфере сократилось на 22 тыс. человек, однако в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 123 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 240 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,8%, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 0,5% и составил 2,1%.