Сеул, 16 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В августе 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 807 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт с марта 2021 года.

Известно, что на конец августа текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,41 млн человек.

Количество работающего населения в строительной сфере сократилось на 22 тыс. человек, однако в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 123 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 240 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,8%, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 0,5% и составил 2,1%.