Ватикан, , 08:42 — REGNUM Запад пошёл ложным путём, в том числе в плане социальной справедливости, и не может сейчас служить образцом для подражания. Об этом папа Римский Франциск заявил на пресс-конференции по пути из Казахстана.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в целом Запад в настоящий момент — не образцовый пример, он «далеко не прилежен». Так, западные страны забывают принимать мигрантов, когда нуждаются в людях.

«Запад пошел ошибочными путями, например в плане социальной справедливости <…>. [Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества», — сказал понтифик.

Люди нужны в Испании и Италии, стоит говорить о «демографической зиме». Но политику интеграции мигрантов Запад не проводит, отметил он.

По мнению Франциска, проблема заключается в «понимании ценностей». Европе следует вернуться к основополагающим ценностям. Сейчас Европа не в том состоянии, чтобы помогать другим народам.

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