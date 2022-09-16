Кызыл, 16 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Туве с 15 сентября стартовал отопительный сезон — началась подача тепла в социально-значимые учреждения Кызыла и посёлка Каа-Хем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отопительный сезон

Кроме того, постановления о запуске централизованного отопления приняли администрации Чаа-Хольского, Чеди-Хольского и Улуг-Хемского районов.

«Общую готовность объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы в ведомстве оценивают в 90%. На подготовку к отопительному сезону в республиканском бюджете в этом году предусмотрено 126,9 млн рублей», — отметили в правительстве.

При этом объекты социальной сферы к подаче тепла готовы на 94%. Из-за продолжающегося ремонта резервного оборудования, готовность топливно-энергетического комплекса сейчас составляет 88%.

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