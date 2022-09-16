Биробиджан, 16 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Отключение воды в столице Еврейской автономии прокуратура региона квалифицировала как нарушение федерального законодательства. Надзорное ведомство намерено оценить причины и условия перебоев с водоснабжением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в его пресс-службе.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка работы водоснабжения

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Отключены от воды были жилые дома и социальные объекты, в школах вынужденно отменили занятия. Причиной отключения называлась поломка оборудования в одном из колодцев города.

Прокуратура признала, что меры, направленные на скорейшее устранение аварии, были предприняты, тем не менее ведомство проводит проверку.

«В настоящее время прокуратурой города Биробиджана проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются более детальные обстоятельства, послужившие прекращению подачи водоснабжения жителям городского округа», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября была ограничена подача водоснабжения в жилые дома и социальные учреждения Биробиджана. Отключать воду пришлось из-за износа сетей. Прорыв возник во время проведения плановых работ.