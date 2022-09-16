Екатеринбург, , 08:35 — REGNUM В Екатеринбурге начался судебный процесс против участников несанкционированных акций протеста в январе 2021 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Екатеринбурга.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Истцом по данному делу выступает ГУ МВД России по Свердловской области. Ведомство требует взыскать с участников митингов 565 тыс. рублей. Именно такая сумма, по мнению силовиков, была потрачена на их работу на несанкционированных акциях протеста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Екатеринбурге более 20 участников несанкционированных акций.