Ярославль, 16 сентября 2022, 08:41 — REGNUM В Ярославле с 16 сентября по 9 октября пройдёт выставка «Джаз в России: 100 лет». Об этом сообщили в Ярославском городском джазовом центре.
Открытие пройдёт в городском выставочном зале им. Н. А. Нужина в 16:00.
Отдельный зал посвятят творчеству ярославских дизайнеров-графиков Елене и Михаилу Макаровым — они уже 35 лет сотрудничают с джаз-клубом, который со временем стал джазовым центром.
Помимо этого, в программе выставки встреча с редактором журнала «Джаз. ру» Кириллом Мошковым, продюсером Николаем Бугайчуком, авторские экскурсии от руководителя джазового центра Игоря Гаврилова и концерты с участием ярославских джазовых коллективов.
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