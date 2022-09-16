Улан-Удэ, 16 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Полёты по маршруту Улан-Удэ — остров Ольхон будут выполняться ежедневно до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Забайкальская природоохранная прокуратура Ольхон, залив Куркут

«Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Сибирская Легкая авиация» отрывает продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Улан-Удэ-Хужир (остров Ольхон) до конца 2022 года», — отметили в пресс-службе.

Самолёты L-410 будут летать между столицей Бурятии и посёлком Хужир ежедневно. Стоимость билета в одну сторону составит 1035 рублей.

Как отмечается, рейс является социально значимым и выполняется в соответствии с планами Единой дальневосточной авиакомпании по повышению транспортной доступности регионов ДФО.