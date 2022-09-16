Пекин, , 08:29 — REGNUM Китайские самоуправляемые стартапы расширяют технологические инновации, поскольку Китай становится ведущим мировым рынком для более умных автомобилей, сообщает 15 сентября газета Global Times.

Беспилотный автомобиль Dllu

Стартап по автономному вождению Haomo. AI сообщил, что за последние два с половиной года он поставил три новых набора продуктов для легковых автомобилей. При этом, версия, оснащенная городской навигационной системой NOH (Навигация на HPilot), поступит в массовое производство в сентябре, отметил председатель стартапа Чжан Кай.

Компания запустила суперкомпьютерный центр, чтобы сократить расходы на обучение нейросетей, и выпустила первую в Китае крупномасштабную библиотеку сценариев автоматизированного вождения, основанную на интеллектуальных системах взаимодействия транспортных средств, в попытке еще больше ускорить рост сектора автоматизированного вождения в Китае. Что касается автоматического распределения логистики, компания запустила обновленную версию своей системы, которая уже поступила в массовое производство.

Отдельно технологический стартап с автономным вождением Pony. ai недавно заявил, что получил сертификат UL по стандарту ISO 26 262 Automotive Functional Development Process, который поможет избежать опасности, вызванной функциональным сбоем электроники и уменьшить связанные с этим риски дорожно-транспортных происшествий и потенциальные отзывы. Ранее компания заявила, что планирует массово производить грузовики с автономным вождением в Китае с помощью гиганта по производству оборудования Sany Heavy Industry.

Благодаря быстрому развитию новых технологий, таких как искусственный интеллект, связь 5G и большие данные, популяризация и применение автономных транспортных средств быстро ускорились, постепенно переходя от исследований и разработок к реальному использованию.

25 августа сотрудник Министерства транспорта КНР Хань Цзинхуа заявил, что более 10 городов по всей стране теперь разрешают автономным транспортным средствам работать в определенных кварталах и в определенное время для коммерческих пробных операций такси и общественных автобусов, что значительно расширяет сценарии применения.

8 августа Министерство транспорта КНР опубликовало проект руководящих принципов для поощрения использования автономных автомобилей в парках такси при определенных условиях, что, по мнению компаний и аналитиков, поможет ускорить коммерциализацию самоуправляемых транспортных средств.

Южный китайский мегаполис Шэньчжэнь с 1 августа начал разрешать полностью автономным транспортным средствам работать на определенных дорогах, поскольку вступили в силу местные правила в отношении интеллектуальных транспортных средств и транспортных средств, подключенных к Интернету.