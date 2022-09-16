Киргизия, 2 августа, 2011, 12:17 — ИА Регнум. Киргизия находится в числе лидеров среди стран ОБСЕ в части построения институциональных условий для обеспечения равных прав и возможностей - в сфере законодательства, национальных планов, межведомственной координации. Об этом 1 августа на встрече с президентом республики Розой Отунбаевой в государственной резиденции в Чолпон-Ате заявила делегация Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы государства.

Однако, по мнению представителей ОБСЕ, в Киргизии настало время предпринять усилия по практической реализации обязательств, для чего необходимо использовать инновационные подходы для расширения экономических возможностей женщин.

Как сказала Отунбаева, более 50% внешних трудовых киргизских мигрантов - женщины, вопрос защиты их прав становится все более актуальным. В частности, она отметила, что в республике впервые началась работа по реализации Резолюции Совета безопасности ООН , направленной на расширение участия женщин в разрешении конфликтов в части принятия решений, и на их защиту в условиях вооруженных конфликтов.

Президент подчеркнула, что в стране необходимо начать работу по расширению возможностей женщин, так как экономически состоятельная женщина имеет больше шансов и возможностей быть защищенной от насилия и дискриминации, может дать достойное воспитание и образование своим детям.

"Социально-экономическое положение в стране является одной из причин внешней трудовой миграции и складывающейся ситуации в сфере торговли людьми. Женщины являются основной частью трудовых мигрантов, которые пытаются улучшить экономическое благосостояние своих семей. В связи с этим государство прилагает усилия по созданию условий для расширения экономических возможностей женщин, в частности путем обеспечения их самозанятостью через использование инструментов микрофинансирования, а также через их большее вовлечение в экономическое развитие и использование новых технологий", - сказала Роза Отунбаева.