Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отклонить план министерства внутренней безопасности по разрешению острейшего миграционного кризиса на южной границе страны, сообщает 15 сентября New York Post.

Мигранты

В частности, Белый дом не поддержал предложение ведомства вывозить мигрантов самолетами с южной границы на северную.

В связи с нежеланием Белого дома поддержать этот план некоторые чиновники ведомства открыто выразили недовольство позицией администрации.

В свою очередь, губернаторы ряда южных штатов отправляют нелегальных мигрантов автобусами и самолетами из своих штатов в более северные в попытке заставить демократов в федеральной власти пойти на ужесточение пограничного контроля.

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