Пугачевский район, Саратовская область, 16 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере») возбуждено в Саратовской области в отношении пятерых юношей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, в ночь с 9 по 10 мая 2022 года двое 17-летних жителей Пугачевского района вместе с тремя совершеннолетними юношами похитили из складского помещения в селе Красная Речка металлические изделия, автозапчасти, предметы хозяйственного назначения. Общая сумма ущерба составила 353 тыс. рублей. Злоумышленники распорядились украденным по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове жительницы Нижнего Новгорода промышляли обманом пожилых граждан. Одна из них отвлекала внимание жертвы, интересовалась условиями проживания, предлагала заполнить некие документ. Другая аферистка в это время совершала хищения денег.

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