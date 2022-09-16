Бишкек, , 08:25 — REGNUM Военнослужащие Таджикистана начали обстреливать еще нескольких районов на границе с Киргизией, боестолкновения идут по всей границе. Об этом 16 сентября сообщила погранслужба киргизского госкомитета национальной безопасности.

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Отмечается, стрельба ведется в местностях Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Ранее в Киргизии сообщили об обстреле со стороны Таджикистана сразу по нескольким местностям: Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз.

Как сообщало ИА REGNUM, во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения 11 киргизских военнослужащих.

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