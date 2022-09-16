Ульяновск, 16 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводятся мероприятия в рамках регионального закона о тишине: к административной ответственности привлекаются владельцы машин, которые по ночам включают музыку на полную мощь, а также за использование транспортных средств с превышением нормативов уровня шума. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

В Ульяновской области, особенно в региональной столице, жители часто жалуются на то, что водители включают ночью громкую музыку, тем самым нарушая региональный закон о тишине (ст. 4.1 КоАП). Полиция доставляет таких нарушителей в отделы внутренних дел для составления административного материала. По данным ГИБДД, с июля 2022 года автоинспекторы задержали 18 водителей.

Также принимаются меры в отношении водителей, эксплуатирующих транспортные средства с превышением нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ), для чего используются специальные приборы — шумомеры. Всего с начала года к административной ответственности за совершение указанного правонарушения привлечены 179 водителей, санкция данной статьи предусматривает 500 рублей штрафа.

В УМВД отмечают, что водителям выносится предписание об выявленных нарушений, на устранение которых даётся до 15 дней. В настоящее время такие предписания получили 80 человек. При их невыполнении им грозит до 4 тыс. рублей штрафа, либо административный арест до 15 суток.

Так, 13 августа в отношении 25-летнего водителя автомобиля «Хендай» был составлен административный материал за эксплуатацию транспортного средства с превышением нормативов уровня шума, соответствующее требование об устранении нарушений он проигнорировал. 9 сентября его задержали на 48 часов, 10 сентября суд назначил нарушителю 2 тыс. рублей административного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года на заседании комитета гордумы Ульяновска обсуждали, как бороться с шумными байкерами и ночными гонщиками. Депутаты предлагают создать экипаж полиции на скоростных мотоциклах и установить на улицах измерители звука.