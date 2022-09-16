Омск, 16 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Прокуратура Омска обнародовала итоги проверки, проведённой по сообщениям средств массовой информации об инциденте со школьником в пассажирском транспорте.

Ysia.ru Прокуратура

Как сообщили ИА REGNUM 16 сентября в прокуратуре Омской области, установлено, что 6 сентября 2022 года школьник ехал в троллейбусе по маршруту № 16 «Пос. Солнечный — завод им. Попова». Он предъявил кондуктору удостоверение школьника, срок действия которого истёк. Кондуктор в нарушение требований законодательства изъяла документ у подростка, верну лишь оторванную фотографию.

«Действия кондуктора в части изъятия просроченного удостоверения школьника, которые не входят в должностные обязанности, повлекли нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Омска внесла представление директору муниципального предприятия «Электрический транспорт». По результатам рассмотрения представления кондуктор была привлечена к дисциплинарной ответственности. Ей сделали замечание.

С работниками предприятия был проведён внеплановый инструктаж о порядке перевозки несовершеннолетних пассажиров и о культуре обслуживания пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Оренбурге наказали перевозчика, выгонявшего ребёнка из автобуса.

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