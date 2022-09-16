Пекин, 16 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Военные корабли Китая и России приступили ко второму совместному военно-морскому патрулированию в Тихом океане вскоре после завершения стратегических учений «Восток-2022» под руководством России в начале этого месяца, что, по мнению экспертов, продемонстрирует ответственность двух стран как крупных держав и внесет вклад в региональный мир и стабильность, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

openDemocracy Россия и Китай

Согласно пресс-релизу Министерства обороны России, во время патрулирования, которое является частью реализации программы военного сотрудничества между Китаем и Россией, военные корабли двух стран проведут совместное тактическое маневрирование, связь между кораблями в группе, а также учения с боевыми стрельбами из артиллерии и полетами вертолетов корабельного базирования.

Задачами патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Китаем и Россией, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана морской экономической деятельности Китая и России, говорится в пресс-релизе.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направил большой эсминец «Типа 055» «Наньчан», ракетный фрегат «Типа 054А» «Яньчэн» и корабль комплексного снабжения «Типа 903А» «Дунпинху» для совместного патрулирования, в то время как ВМФ России направил фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корвет «Адмирал», корвет «Громкий» и средний морской танкер «Печенга».

Согласно предыдущим сообщениям СМИ, те же китайские суда участвовали в российских учениях «Восток-2022» с 1 по 7 сентября, в ходе которых военные корабли двух стран проводили учения в водах и прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

Совместное военно-морское патрулирование является вторым для двух стран, поскольку военно-морские силы Китая и России сформировали совместную флотилию после китайско-российских совместных военных учений «Море-2021» в октябре прошлого года и прошли через Японское море, Западную часть Тихого океана и Восточно-Китайское море за семь дней в своих первое совместное морское патрулирование вокруг Японии.

В рамках запланированного военного сотрудничества совместное патрулирование не нацелено на третьи стороны и не связано с текущей региональной и международной ситуацией, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным.

Совместное патрулирование практически усилит возможности двух флотов в совместном противодействии традиционным и нетрадиционным морским угрозам и продемонстрирует ответственность двух крупных держав за содействие миру и стабильности в регионе, сказал эксперт, добавив, что Китай и Россия продолжат проводить мероприятия по военному сотрудничеству в будущем.