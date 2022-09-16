Уфа, 16 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Крупную партию нелегальной табачной продукции изъяли в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Сообщается, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии задержали троих подозреваемых (отец с сыном и его друг в возрасте 50, 32 и 30 лет) в незаконном хранении и реализации немаркированной табачной продукции.

По предварительной информации, фигуранты уголовного дела закупали табачную продукцию через интернет и реализовывали в своих торговых точках в городе Стерлитамаке и ближайших районах Башкирии.

Отмечается, что у них было изъято свыше 150 тысяч пачек сигарет на сумму порядка 25 млн рублей, а также денежные средства порядка один млн рублей, девять мобильных телефонов, банковские карты и два автомобиля, на которых перевозился товар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.