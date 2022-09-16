Москва, 16 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты предпринимают шаги, чтобы сократить российским гражданам возможности оплаты за рубежом. Так, минфин США внёс главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист. При этом ведомство отдельно уточнило, что сама НСПК и платёжная система «Мир» не заблокированы. Но при этом столь же официально подчеркнул, что сотрудничать с НСПК рискованно. Об этом 16 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».

Sdelanounas.ru МИР

Так, министерство финансов США допустило введение санкций в отношении финансовых компаний за поддержку расширения Национальной системы платежных карт и использования карт «Мир» за пределами России, так как расценивают такие действия как попытку обойти антироссийские санкции.

Читайте также: НСПК: в Турции сейчас нет проблем с работой карт «Мир»

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что подобные шаги Вашингтона могут значительно затормозить расширение географии приёма карт «Мир», а также навредить сотрудничеству с теми странами, где они уже принимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) заявило, что OFAC готово предпринимать действия в отношении поддерживающих попытки обойти санкции против России, в том числе поддерживающих использование НСПК и платёжной системы «Мир» за пределами территории России.

Ранеее по теме: США пригрозили санкциями за поддержку российских карт «Мир» за рубежом

По данным британской газеты Financial Times, Соединённые Штаты планируют оказать давление на банки Турции, которые начали работать с российской платёжной системой «Мир».