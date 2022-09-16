Москва, , 08:20 — REGNUM Слова президента Польши Анджея Дуды о возмещении ущерба Россией за Вторую мировую войну оскорбляют память советских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуда заявил, что Польша может требовать репарации не только от Германии, но и от России, поскольку СССР тоже являлся участником Второй мировой войны. По его словам, Россия присоединилась к войне, которую Германия начала против Польши, заявил польский президент в интервью изданию Wprost.

Володин напомнил, что освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших, а поляков наряду с русскими, белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжёлых работах.

Спикер Госдумы добавил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах.

«Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Её нельзя перечеркнуть. Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

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