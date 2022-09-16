Москва, 16 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Слова президента Польши Анджея Дуды о возмещении ущерба Россией за Вторую мировую войну оскорбляют память советских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуда заявил, что Польша может требовать репарации не только от Германии, но и от России, поскольку СССР тоже являлся участником Второй мировой войны. По его словам, Россия присоединилась к войне, которую Германия начала против Польши, заявил польский президент в интервью изданию Wprost.

Володин напомнил, что освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших, а поляков наряду с русскими, белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжёлых работах.

Спикер Госдумы добавил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах.

«Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Её нельзя перечеркнуть. Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил Володин в своем телеграм-канале.