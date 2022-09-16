Бишкек, , 08:19 — REGNUM Власти Таджикистана и Киргизии договорились о режиме прекращения огня с 07:00 мск, однако, как утверждает киргизская сторона, таджикские военные продолжает их обстреливать. Об этом 16 сентября сообщает Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что для прекращения огня и недопущения эскалации конфликта был проведены телефонные переговоры директора пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбека Шаршеева с командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали о возможности проведения встречи.

«В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10.00 (07:00 мск) для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел киргизских позиций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения 11 киргизских военнослужащих.