Донецк, , 08:19 — REGNUM Ситуация с ценами на продукты питания в Донецкой Народной Республике взята на контроль главый ДНР Дениса Пушилина. Об этом он сообщил 15 сентября в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

Глава ДНР признал наличие проблемы с ценами на продовольствие при оптовых закупках. Пушилин заявил, что для наблюдения за ценами создан специальный чат-бот, собирающий обращения от жителей.

«Запущен чат-бот по ценам, и мы уже отправили по вашим обращениям проверяющие органы по местам. Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся», — отметил он.

Глава ДНР также рассказал, что руководство республики намерено обратиться за помощью к Ростовской области, где продукты питания «дешевле в два-два с половиной раза», а также изучить вопрос поставки продовольствия из Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября правительство Нижегородской области заявило, что уже четвертый месяц подряд в регионе фиксируется незначительное снижение цен на продовольствие.

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