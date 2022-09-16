Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:16 — REGNUM В Свердловской области женщина не смогла добиться наказания лица, причастного к гибели её сына в ДТП. При этом она сама стала фигуранткой уголовного дела, пишет телеграм-канал Ural Mash.

Уголовное дело

Трагедия произошла в ноябре 2021 года. 23-летний гражданин шёл по обочине трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. В этот момент его сбил большегруз марки «Мерседес». По данным СМИ, водитель с машиной покинул место ДТП. А молодой человек скончался от обморожения и травм.

По словам водителя, он решил, что сбил лося. С тех пор по факту ДТП было возбуждено четыре уголовных дела. Чтобы добиться четвёртого, мать молодого человека продала квартиру для оплаты услуг адвоката. Но все эти уголовные дела были закрыты.

Так и не дождавшись справедливости, женщина вспылила и обозвала полицейских. Теперь она сама является фигуранткой уголовного дела об «оскорблении» стражей порядка, пишет Ural Mash.