Ереван, 16 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Иностранным послам, аккредитованным в Армении, 16 сентября покажут последствия атак Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Ранее в Армении отмечали, что азербайджанская сторона вела обстрелы в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук, используя крупнокалиберное стрелковое оружие, а также артиллерию и беспилотники. Эти разрушения покажут дипломатам.

По данным министерства территориального управления и инфраструктуры, в приграничных районах Армении получили повреждения 192 жилых дома, а также нежилые строения. Кроме того, повреждения получили дороги и автомобили.

Стоит отметить, в Азербайджане отрицают, что была атака на армянскую территорию. В минобороны сообщали, что предпринимали «адекватные меры» в ответ на «масштабную провокацию» Армении.