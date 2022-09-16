Хабаровск, , 08:12 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается набор в именной батальона связи «Генерал Корф», сообщили в мэрии Хабаровска.

Набор добровольцев Мэрия Хабаровска

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Предложение сформировать подразделение для участия в СВО выдвинули ветеранские организации региона. Инициативу поддержал губернатор Михаил Дегтярёв.

Военнослужащим батальона «Генерал Корф», помимо стандартных гарантий и выплат для контрактников, положены дополнительные льготы и социальные гарантии — как для самих добровольцев, так и для членов их семей. В виде особых преференций от правительства Хабаровского края подписавший контракт на службу единовременно получит 250 тыс. рублей. Подразделение будет оснащено современной техникой.

Краткосрочный контракт заключается на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Владивостока по почте приходят приглашения принять участие в специальной военной операции в защиту Донбасса.