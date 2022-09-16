Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай за восемь месяцев с начала года зарегистрировано 158 отравлений химической этиологии. 39 человек в результате погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отравление Unece.org

В январе–августе прошлого года отравились 183 человека, 63 из которых завершились летальным исходом.

Чаще всего жители республики травятся спиртсодержащей продукцией — 41,1% от общего числа случаев. 27 человек в результате скончались. Также часто происходят отравления угарным газом, лекарственными средствами, растворителями и так далее.

«От отравлений разъедающими жидкостями за истекший период 2022 года пострадали 5 человек, из них 2 погибли (в 2021 году отравились разъедающими жидкостями 7 человек, 2 скончались)», — отметили в ведомстве.

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