Новоуральск, Свердловская область, , 08:17 — REGNUM Поджигателем венка на Вечном огне в Новоуральске Свердловской области оказался восьмилетний ребёнок. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам мальчика, причиной такого поступка стало любопытство. Он якобы хотел проверить будет ли венок гореть или он сделан из несгораемого материала. Ребёнок раскаялся в содеянном. Он и его мать уже принесли публичные извинения.

Отмечается, что семья мальчика является полной и благополучной. Теперь ребёнка поставят на учёт в органы по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Новоуральске 15 сентября. Факт вандализма оказался в поле зрения камер видеонаблюдения.

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