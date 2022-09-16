Новоуральск, Свердловская область, 16 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Поджигателем венка на Вечном огне в Новоуральске Свердловской области оказался восьмилетний ребёнок. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По словам мальчика, причиной такого поступка стало любопытство. Он якобы хотел проверить будет ли венок гореть или он сделан из несгораемого материала. Ребёнок раскаялся в содеянном. Он и его мать уже принесли публичные извинения.

Отмечается, что семья мальчика является полной и благополучной. Теперь ребёнка поставят на учёт в органы по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Новоуральске 15 сентября. Факт вандализма оказался в поле зрения камер видеонаблюдения.