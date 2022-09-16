Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост показателей проектного финансирования долевого жилищного строительства, сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

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На 1 августа 2022 года количество счетов эскроу, открытых пермяками для покупки жилья в новостройках, составило 13,4 тыс. Это на 5% больше, чем годом ранее. На счетах размещено свыше 46,5 млрд рублей. Рост объёма денежных средств за год составил 22%.

Количество раскрытых счетов эскроу выросло за год в четыре раза, до 12,6 тыс. По завершению строительства жилых объектов банки перечислили застройщикам свыше 37,8 млрд рублей. Это почти в пять раз больше, чем в 2021 году.

Причиной роста объемов жилищного строительства в регионе специалисты называют стабильное банковское кредитование застройщиков. Доля нового жилья в регионе, возводимого с использованием счетов эскроу, выросла за год с 88% до 95%.

«На начало августа в Прикамье банки и строительные организации заключили 128 договоров проектного финансирования на сумму 76,1 млрд рублей. За год число договоров и их объем выросли на 45% и 62% соответственно», — сказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.