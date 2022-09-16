Бишкек, 16 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения 11 киргизских военнослужащих. Об этом 16 сентября сообщает пресс-центр минздрава Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Отмечается, что по состоянию на 10:00 (07:00 мск) все раненые были доставлены в Баткенскую областную объединенную больницу.

Также указывается, что данные о состоянии раненых и характере их ранений будут предоставлены позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе государственного комитета национальной безопасности Таджикистана заявили, что киргизские пограничники обстреляли таджикскую пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара»