Владивосток, 16 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Вековой юбилей 16 сентября отмечает жительница Владивостока — ветеран Великой Отечественной войны Вера Ивановна Кравченко. Поздравить именинницу пришли представители администрации Владивостока. Имениннице подарили цветы и подарочный сертификат, сообщили в городской мэрии.

Управление развития общественных инициатив Ветеран Великой Отечественной войны Вера Ивановна Кравченко

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Когда началась война, Вера Кравченко училась в медицинском училище. Не окончив его, была призвана в эвакуационный госпиталь фронтовой медсестрой. Всю войну оказывала помощь раненым бойцам. Госпиталь перемещался по мере передвижения войск, и День Победы Вера Ивановна вместе со своими товарищами встретила в городе Даугавпилс (Латвия). После войны работала медсестрой.

За свои заслуги была награждена медалью «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны II степени», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945гг.».

Администрация Владивостока и Совет ветеранов поздравляют Веру Ивановну Кравченко с юбилеем, желают ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану Великой Отечественной войны Семёну Колтовскому 14 сентября исполнилось 100 лет.