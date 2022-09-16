Новосибирск, 16 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск футбольного фаната Виктора Афанасьева к Минфину России о компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. С госказны будет взыскано почти 2 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на свои источники информации.

Василий Иванов ИА REGNUM Фанаты

Отмечается, что мужчина просил взыскать с госказны 5 млн рублей, но суд снизил размер компенсации до 1,8 млн рублей.

Как сообщало, в 2017 году фанаты «Енисея» приехали в Новосибирск, чтобы вернуть отнятые у них баннеры и флаги, и договорились о встрече с новосибирскими болельщиками. Во время массовой драки один из жителей Красноярска скончался на месте от полученных травм. За это Виктору Афанасьеву суд назначил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО он провёл два с половиной года. Но, по данным редакции «Коммерсантъ-Сибирь», мужчина смог оспорить приговор.